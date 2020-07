Salussola, Tavigliano e Ailoche al voto a settembre

Dalla Prefettura di Biella è arrivata la conferma ufficiale: i comuni di Ailoche, Salussola e Tavigliano andranno ad elezioni nella giornata di domenica 20 settembre. Per Ailoche e Tavigliano si tratta della naturale scadenza del mandato amministrativo, iniziato nel 2015, con i primi cittadini Massimo Langhi e Gino Mantello giunti al termine della loro legislativa.

Discorso diverso, invece, a Salussola: qui i cittadini torneranno alle urne nel mese di settembre, a mesi di distanza dalla prematura scomparsa del sindaco Carlo Cabrio. Al momento non si sono ancora sciolte le riserve e le liste non sono state ancora ultimate in entrambi gli schieramenti in gioco. A raccogliere il testimone di Cabrio potrebbe essere l'attuale vicesindaco Valter Pozzo, indicato da molti come il suo erede naturale. Tuttavia, ad oggi, non ci sono ancora conferme ufficiali ma molto probabilmente potrebbero giungere prima della fine dell'estate.