Omofobia, Trasfobia, Patelli (Lega): “Pd vuole imbavagliare gli italiani che non la pensano come loro”

“Sono giunte alla Commissione VII, Cultura, Scienza e Istruzione, anche se soltanto in sede consultiva, di cui sono membro, le modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (esame testo unificato C. 107 Boldrini e abb. - rel. Del Sesto). Articoli che si riferiscono al Ddl noto come legge contro l'omotransfobia Zan-Scalfarotto, che nelle prossime settimane approderà nelle aule parlamentari. Sono in molti, nell’area della sinistra, a pensare che questa legge intenda solo proteggere le persone omosessuali e transessuali da violenza e discriminazioni.

Nulla di più errato dal momento che, già a partire dall’articolo 3 della Costituzione Italiana, si afferma che: 'Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. E questo non è soltanto che il primo caposaldo, una delle colonne della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. Ad esso va aggiunta una serie di leggi in vigore in caso di atti violenti, offensivi e discriminatori.

E allora, qual è il senso di queste modifiche? Ulteriori restrizioni, richieste a gran voce da alcuni ambienti omosessuali, ed LGBT, che vanno a ledere i diritti sacrosanti, non di una parte della società che verrebbe di fatto ghettizzata e silenziata perché impossibilitata nell’esprimere il proprio pensiero sulla cosiddetta 'società fluida', ma porterebbero, per legge, verso una dittatura del pensiero. Della serie “non puoi e non devi essere in disaccordo, altrimenti per te si spalancano le porte della prigione”. Mi pare evidente che punire le persone in base agli ambigui e imprecisi reati di 'istigazione alla discriminazione omofobica o transfobica' rappresenti una minaccia per la libertà di pensiero, di religione e di associazione di tutti i cittadini.

Quindi siamo di fronte ad un vero e proprio sopruso costituzionale. Se la logica della modifica è questa risulterebbe facile e, quantomeno probabile, non poter instaurare un sano confronto semplicemente perché con le modifiche proposte potrebbe essere "omofobia" insegnare ai bambini che tutti hanno una mamma e un papà o manifestare la propria contrarietà alle adozioni gay. 'Transfobia' potrebbe essere rifiutare l'ingresso di un transgender maschio in uno spogliatoio femminile o insegnare che i sessi sono due, non fluidi né intercambiabili. Sono molti gli esempi di persone perseguitate o condannate solamente per le loro idee in paesi dove queste leggi esistono già.

Madri e padri di famiglia, associazioni e cittadini rischierebbero la reclusione o la denuncia a causa delle proprie convinzioni che nulla hanno di violento, discriminatorio e persecutorio. Cosa che accadeva anche con alcuni miti della sinistra a partire da Stalin, signore e padrone dell’Unione Sovietica, che inviava gli omosessuali nei gulag della Siberia o nella Cuba di Ernesto Che Guevara e Fidel Castro che crearono campi di lavoro, divenuti poi veri e propri campi di concentramento, gli Umap (Unità Militari di Aiuto alla Produzione di cui Castro si pentì ufficialmente nel 2010 in un’intervista al quotidiano messicano La Jornada), in cui finivano gli obiettori di coscienza, come i Testimoni di Geova, o se non si aveva diritto ad accedere alla leva obbligatoria, come gli omosessuali per l’appunto.

Si vuole questo in Italia, dunque? Si vuole introdurre ed imporre l’ideologia gender a tutti i livelli della nostra Società, silenziando le critiche e mettendo in galera gli oppositori? La Lega contrasterà con ogni mezzo questa deriva liberticida che vuole imbavagliare tutti gli italiani”. Questa la dichiarazione dell’on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera.