Oasi Zegna, una passeggiata nel verde per ritrovare l’armonia interiore

L’Oasi Zegna rappresenta da sempre un luogo capace di offrire molto a chi lo visita, data la presenza dei suoi maestosi alberi e delle varie e diversificate piante presenti. Non sorprende, quindi, che il tour operator OverAlp abbia deciso di puntarci, cercando di regalare ai suoi clienti un’esperienza suggestiva potenziata dal fantastico panorama del parco naturale biellese.

Scegliere di utilizzare il sentiero che attraversa gli alberi del Bosco del Sorriso per giungere all’Eremo di Maria accresce esponenzialmente il valore dell’offerta. Lungo 4,8 km, il percorso si inoltra tra faggi, larici e pini, ispirando il visitatore ad intraprenderlo lentamente, quasi per poter comprendere totalmente la particolarità di questa location. Il viaggio proposto avrà luogo di notte per aumentarne la suggestione ed il potere evocativo. OverAlp ha posizionato, infatti, alcune lanterne che saranno protagoniste di giochi di luce mai visti prima.

Le date in cui sarà possibile partecipare a questa proposta sono del 1, 15 e 22 agosto. Il programma prevede un ritrovo al Bocchetto Sessera alle 20:30 per poi farci ritorno alle 23. Una volta terminata la camminata si sorseggerà una tisana insieme, per essere sicuri di raggiungere una condizione di relax completo. Vi è anche la possibilità di cenare, prenotando a parte, alla Locanda Bocchetto Sessera.

Può partecipare chiunque, purché si abbia almeno 8 anni d’età e ci si presenti con scarpe da trekking, giacca a vento, zaino con pile e luce frontale. Il costo è di 10 euro per i ragazzi compresi fra gli 8 ed i 16 anni mentre, per gli adulti, ammonta a 20 euro. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata scrivendo alla mail overalp@overalp.com.