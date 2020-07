Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero arrivano i Cookies Trio

Mercoledì 22 luglio, al Bistrot di Palazzo Ferrero prosegue la rassegna "Mercoledì in musica" sotto la direzione artistica del Biella Jazz Club. Per la serata è in programma il concerto dei "Cookies Trio" , Marco Staffolani alla chitarra, Gabriele Marzola alla voce e Gabriele Artuso al contrabbasso. E’ lestate del 2007 quando i tre giovani biellesi, fondatori della band, si incontrano per la prima volta ad unfestival di musica manouche: un feeling immediato e una jam session improvvisata fanno scaturire l'idea dicreare un trio acustico con cui interpretare standard jazz, utilizzando sole chitarre acustiche e voce.

Nel 2013 completano la formazione “una batteria scassata e un contrabbasso impiallacciato”, come ciraccontano i musicisti, “ora parte integrante del gruppo”. Sono proprio il tocco shuffle-bamboo delbatterista e lo stile sponge del contrabbassista a nutrire quelle vecchie atmosfere Jazz contraddistinguendocosì lo stile del gruppo, che è così composto: Marco Staffolani detto “Brando” (chitarrista e sosia di MarlonBrando), Marco Marzot detto “Marzot”(chitarrista) , Gabriele Marzola detto “Granny Cougar” (cantante esosia di Paul Newman), Una band coloratissima di sfumature frizzanti, quella dei Cookies .Ognuno dei componenti ha studiato musica diversi anni, seguito seminari e corsi di perfezionamento,collaborato con musicisti diversi: un background di esperienze che non sono mai troppe per chi ama lecontaminazioni e le sperimentazioni.

“La musica per noi è un gioco fantastico”, ci raccontano, “e la nostra musica riassume un po' il percorso dicrescita che abbiamo fatto in questi anni insieme: il blues dei momenti più cupi e vertiginosi, il manouchedell’euforia e della voglia di viaggiare accompagnati solo dai nostri strumenti, il romanticismo della nostrainnocua follia e l’ironia di sguardo.”Grazie alla vincita nel 2011 del ‘Progetto B9’, concorso promosso dall’Assessorato alle politiche giovanilidel comune di Biella e ANCI, i Cookies incidono il loro primo Ep con 5 brani di propria composizione erealizzano il videoclip di Bon Sexe , singolo di traino dell’EP. Il video, facilmente rintracciabile su Youtube, èuna sexy-comica creazione di Yuri Storasi, realizzata con stile impeccabile dal team biellese diZoneCreative.

Un testo divertente, chitarre dalle ritmiche un po' zingare, un po' parigine, un po'sudamericane, e... una voce deliziosa, dalla garbata intonazione un po' retrò.Domandiamo alla band cosa sta facendo in questo momento, rispondono così: “Cerchiamo sempre nuoveesperienze e viaggi che arricchiscano il nostro bagaglio e ci facciamo un sacco di risate. Riversiamo cosìl’ispirazione che ne deriva in nuove idee musicali, sempre caratterizzate da voglia di amore, avventura erapporti di buon vicinato... il filo conduttore della nostra musica! Riguardo al futuro possiamo dire di averein mente un nuovo amalgama sonoro: nuove armonie vocali, ammiccamenti percussivi… passeggiate alritmo di 16 corde e 40 dita scattanti.”Potete seguirli sulla loro pagina Facebook “Cookies Riot” e sul canale Youtube “Cookiestrio”.