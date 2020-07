"Arte della Cura", 100 mila mascherine alla Croce Rossa e ospedale dalle sponde del torrente Cervo FOTO

"Arte della Cura" e 100 mila mascherine donate alla Croce Rossa Nel dicembre 2018 nasce la collaborazione fra Croce Rossa Italiana, Cittadellarte e Michelangelo Pistoletto. Due strade che si incrociano in un percorso comune verso una trasformazione sociale responsabile e l’educazione alla pace. Il simbolo del Terzo Paradiso che Michelangelo Pistoletto ha disegnato a sigillo di questa collaborazione, fondendo in esso i sette principi che ispirano e animano l’operato di Croce Rossa Italiana, racconta di sentimenti comuni fra le due parti, di valori e impegno pratico da sviluppare insieme: Croce Rossa dedita alla cura delle sofferenze della persona e l’Arte acquisita alla scuola di Cittadellarte - l’Accademia UNIDEE - dedicata alla cura delle relazioni tra le persone, e all’osmosi tra le persone e il pianeta. Scienza e Arte insieme per la costruzione di un inedito modello del vivere.

Nell’emergenza Coronavirus, Croce Rossa Italiana combatte in prima linea impiegando tutta la sua straordinaria rete di professionisti e volontari. Questa volta, nell’inaspettato e incredibile evento che ha toccato il mondo, le mascherine, come il pane, diventano bene primario e necessario. Fondazione Pistoletto, in nome del patto che lega le due organizzazioni sorelle nell’Arte della Cura, intende sostenerla e supportarla: per questo chiama nel territorio biellese, una delle capitali del tessile mondiale, un alleato di rango: l’azienda Lanificio F.lli Cerruti, fondata nel 1881 e resa famosa da Nino Cerruti, un’icona dello stile italiano. Cittadellarte e il Lanificio F.lli Cerruti, confinanti e affacciate entrambe lungo il torrente Cervo nel cuore di Biella, hanno iniziato a fine Aprile la produzione di 100.000 mascherine ad uso L’ARTE DELLA CURA Croce Rossa Italiana e Terzo Paradiso Croce Rossa Italiana e Terzo Paradiso1 civile destinate a Croce Rossa Italiana e di 10.000 mascherine chirurgiche destinate all’Ospedale di Biella.

L’intero quantitativo sarà realizzato entro fi ne estate e sarà donato a Croce Rossa Italiana che provvederà a distribuirle a chi ne ha più bisogno, inclusa una quota per le imprese biellesi. Le 10.000 di tipo chirurgico tre strati marchiate CE, sono già state realizzate e saranno consegnate questa settimana all’Ospedale di Biella.Per contribuire personalmente anche come privati alla copertura dei costi di realizzazione, Cittadellarte ha attivato una campagna di crowdfunding sul proprio sito: www.cittadellarte.it/sostieni-cittadellarte.

Il Direttore di Cittadellarte, Paolo Naldini: “Dovremo convivere con le masche-re, ci dicono gli esperti di questa pandemia. Ma le maschere ci accompagnano da sempre: tribali e religiose, guerresche ed amorose, teatrali, cosmetiche, umili o preziose. E poi le centomila maschere di Pirandello. Queste che offriamo alla Croce Rossa e all’Ospedale della Città di Biella sono maschere sanitarie. Il loro principale fine è prevenire la diffusione del virus. Fanno parte dell’arte della cura. Sono state disegnate e prodotte da una compagnia varia di artisti e designer di moda sosteni-bile, imprenditori tessili, amministratori medico-sanitari, laboratori artigianali o domiciliari... La cultura passa proprio attraverso questo mettersi insieme. Davanti a qualsiasi male, la cura comincia con il prendersi cura”.

Continua Nino Cerruti: “Ringrazio il maestro Pistoletto, che ha offerto al Lanificio Cerruti e ai suoi dipendenti l’opportunità di partecipare a questa occasione di solidarietà e di aiuto”.

Il Presidente del Comitato di Biella Croce Rossa Italiana, Osvaldo Ansermino: “Biella ed i biellesi lanciano un appello rivolto all’animo ed alle coscienze: quello che oggi ci tiene separati, domani sarà energia per la nostra rinascita, quello che oggi ci 'maschera' dovrà essere un monito a non perseverare con gli errori del passato... all’insegna di quell’Umanità e di quella Universalità a noi tanto cara”.