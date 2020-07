Tragedia a Salussola: nello scontro muore anche il giovane nipote adottivo 25enne. Salgono a due le vittime

Aggiornamento delle 17,30 - Purtroppo anche l'altro ferito non ce l'ha fatta. E' morto causa i tremendi traumi riportati nell'impatto. La donna, Nicoletta Conte di 59 anni è residente a Cavaglià mentre il giovane Jack Botsio di 25 anni (26 li avrebbe compiuti a settembre) è residente a Biella. La Conte rimane la zia adottiva del ragazzo ed erano entrambi originari di Salussola. Jack da piccolo andava a scuola in paese. Una tragedia nella tragedia anche in riferimento alle morti dei genitori e dei nonni del giovane avvenute sempre per incidente. Nella seconda auto viaggiava una 57enne di Salussola rimasta ferita in maniera grave e trasportata all'ospedale di Ponderano.

La cronaca. Una donna di 59 anni ha perso la vita, un uomo in codice rosso trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Novara e una terza persona portata all'ospedale di Ponderano in codice giallo. Questo è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto sulla strada che da Salussola conduce al Brianco, intorno alle 13 di oggi 21 luglio, nelle vicinanze del confine con la provincia di Vercelli.

Il corpo della donna, N.C. residente a Cavaglià, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Rilievi e accertamenti sulle cause dello scontro sono stati eseguiti dai Carabinieri di Salussola e dalla Polizia locale.