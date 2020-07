Nebbia e oscurità fanno perdere la posizione all'escursionista in discesa dal rifugio Coda. Ritrovato

E' scattato immediatamente, ieri lunedì 20 luglio, il protocollo soccorsi per un escursionista di 60 anni residente in Valle Elvo che per il sopraggiungere della nebbia, scendendo dal rifugio Coda non era più in grado di proseguire. A ritrovarlo nel giro di poco tempo sono stati gli uomini del Soccorso alpino della Valle Elvo, qualche centinaia di metri di dislivello sopra ponte Cabrin.

L'uomo era partito nella giornata di domenica per una "due giorni" di montagna, passando da Mombarone, le creste, per arrivare al rifugio Coda e scendere poi a valle. L'appuntamento con i famigliari era per il ritrovo al ponte Cabrin. Trascorse un paio d'ore ,senza l'arrivo del 60enne, hanno richiesto gli aiuti.

L'escursionista, attrezzato, è stato ritrovato poco più in alto e si era fermato causa l'improvviso calare della nebbia, la conseguente oscurità e la perdita della sua posizione. Una saggia decisione che ha permesso così agli uomini del Soccorso alpino della Valle Elvo di ritrovarlo nel giro di brevissimo tempo. Erano appena arrivati anche i Vigili del Fuoco ma il loro intervento fortunatamente non si è reso necessario. L'escursionista 60enne è stato ritrovato intorno alle 21,30 e ricondotto a valle entro mezzanotte.