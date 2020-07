Mongrando: Finisce capovolto in un canale, primi soccorsi prestati da Assessore del paese FOTO

E' stata l'Assessore di Mongrando Luisa Nasso la prima ad intervenire in soccorso dell'automobilista finito fuori strada e ribaltatosi in un canale di scolo alla periferia del paese. "Mi sono trovata sul posto nel momento dell'incidente - spiega l'Assessore - ed ho chiamato in supporto il mio vicino di casa il Dott. Piletta. Il conducente è uscito da solo dall'auto ribaltata. A quel punto lo abbiamo immobilizzato - io sono anche volontaria del 118 - e abbiamo prestato le prime cure di soccorso in attesa dell'ambulanza e delle forze dell'Ordine. Abbiamo attivato il protocollo di emergenza, dato che sappiamo come muoverci in questi casi, ed abbiamo atteso che il malcapitato fosse prelevato dall'ambulanza per essere trasportato in ospedale cosciente".

Al momento non si conoscono le effettive condizioni dell'automobilista che, nella disavventura, ha potuto contare su un immediato soccorso competente. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che si sono occupati degli accertamenti del caso.