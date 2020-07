A petto nudo e barcollante in centro Cossato. 40enne Soccorso da Carabinieri e 118

Intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia ed dell'ambulanza del 118. Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e per questo si reggeva a malapena in piedi. Si tratta di un 40enne cossatese che alle 20,30 di ieri sera vagava per il centro della città a petto nudo e barcollante.

I Carabinieri, avvisati dai passanti, sono intervenuti unitamente al personale del 118 ed hanno convinto l'uomo, che presentava vecchie ferite, a salire in ambulanza ed essere accompagnato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.