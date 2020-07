Rotary Biella, il neopresidente Mello Rella presenta il programma: “Puntare su nuove generazioni”

Con il passaggio di consegne dello scorso 6 luglio, Gabriele Mello Rella è succeduto ad Adriana Paduos alla guida del Rotary Club di Biella. Inizia così l’anno del noto commercialista biellese che, nel suo primo discorso da presidente, dopo il conferimento di una Paul Harris Fellow (PHF, in italiano tradotto talvolta con “Amico di Paul Harris” - la massima onorificenza rotariana) a Adriana Paduos per i grandi risultati raggiunti, per il suo “entusiasmo contagioso” e per l’innovazione, ha tratteggiato il proprio programma.

«Oggi dobbiamo impegnarci per una nuova normalità post-pandemica in un contesto flagellato da una crisi economica che verrà - ha affermato il neopresidente - Con un Rotary che si saprà mettere a disposizione per una nuova ricostruzione grazie ai soci, imprenditori professionisti e operatori economici, che hanno nelle loro caratteristiche proprie il vedere oltre, vorrei che il Rotary possa dire agli altri: noi contiamo su di te, tu conta su di noi, perché nei momenti difficili noi ci siano stati e ci saremo sempre».

Ma il programma di Mello è un programma attento alle nuove generazioni. È così infatti che espone le linee guida del suo mandato, volgendo il proprio sguardo verso la generazione di soci più giovani e per farlo ricorda le parole del Presidente Mattarella: «Si deve puntare sulle nuove generazioni affinché il loro entusiasmo e la loro determinazione, guidate dalla maturità dei più anziani, possano interpretare meglio e determinare al meglio un futuro in cui ci giochiamo molto». È nel coinvolgimento delle giovani leve che si gioca la partita delle opportunità. Saper cogliere e indirizzare l’entusiasmo giovanile per creare progetti validi e significativi è uno degli obiettivi del nuovo presidente.

«Rotary opens opportunities, ovvero, il Rotary “deve” creare opportunità» sarà il sottotesto che accompagnerà l’anno rotariano 2020/2021. Con l’assegnazione di una PHF a Federico Sella per l’impegno svolto quale Tesoriere del club, si è conclusa la prima serata di Gabriele Mello Rella, con l’auspicio che il prossimo anno possa portare una nuova serenità e una nuova ventata di ottimismo. Il Rotary Club di Biella farà la propria parte a fianco del proprio territorio.