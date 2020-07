Prevenzione, cura e riabilitazione con il dottor Bloise: ecco come affrontare alluce valgo, fascite plantare e spina calcaneare VIDEO

Il dott. Aldo Bloise, fisioterapista con specializzazione in osteopatia, si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione di pazienti affetti da patologie e disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale, acquisendo nuove competenze e aggiornando le specializzazioni attraverso tecniche avanguardistiche.La fisioterapia ha lo scopo di restituire la piena funzionalità a parti lese o compromesse da patologie di varia natura, ad esempio la cervico brachialgia, il dolore muscolare e articolare, la fibromialgia, le contratture, i dolori cervicali e quelli a livello lombare, limitando l’assunzione di farmaci.

Il complesso sistema di muscoli, ossa e nervi che compongono l’essere umano può essere condizionato da situazioni emotive e ambientali, scaturendo problematiche legate alla cervicalgia, la sciatalgia, l’artrosi, il dolore articolare, disturbi ginecologici e digestivi, partendo da una semplice emicrania sino alla stanchezza cronica. Questo tipo di patologie possono però trovare rimedio grazie a questo approccio medico, che si concentra sulla salute della persona invece che sulla malattia.

Il dott. Bloise approfondisce oggi tre tipologie di problemi che possono colpire il piede: l’alluce valgo, la fascite plantare e la spina calcaneare.

L’ALLUCE VALGO

“L’alluce valgo è una delle condizioni patologiche più frequenti dell’avampiede e preoccupa il paziente sia da un punto di vista funzionale che estetico. È una deformità caratterizzata dalla deviazione verso l’esterno del primo dito, in direzione del secondo, e verso l’interno del primo metatarso. La conseguenza diretta è la preminenza della prima testa metatarsale, nota comunemente come “cipolla”, il cui conflitto con la calzatura causa infiammazione e dolore. È stato riscontrato che, parte del suo sviluppo, abbia predisposizione familiare; si associa ad una lassità legamentosa e muscolare dei flessori dell'alluce e dei muscoli della volta plantare ed è frequentemente accompagnato dal piede piatto. Colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini, specie in età adulta, spesso per ragioni legate al tipo di scarpe utilizzata ed all’assetto ormonale femminile rispetto a quello maschile. Le forme che si manifestano in giovane età sono più spesso quelle congenite; l’uso di scarpe strette e con il tacco può favorire l’insorgere della patologia, in quanto aumenta l’attrito in corrispondenza della testa del 1° metatarso. Oltre a lesioni cutanee (callosità, ulcerazioni), sono frequenti anche le deformazioni “a martello” del secondo e terzo dito, e la comparsa di metatarsalgia, per i sovraccarichi sulle teste metatarsali centrali per la “fuga dal dolore”. Quest’ultimo aspetto può portare a veri e propri squilibri posturali che possono essere all’origine di problemi a carico di altre articolazioni soprastanti (caviglia, ginocchio, anca, colonna)”.

LA FASCITE PLANTARE

“La fascite plantare è l’infiammazione della fascia muscolare che riveste la pianta del piede e si manifesta con un intenso dolore al tallone. Per quanto in genere si chiami “fascite plantare”, il termine corretto da usare è fasciosi plantare qualora non vi sia infiammazione della fascia plantare, ma solo dolore. Molto spesso la fascite plantare è associata alla sindrome della spina calcaneare, anche se non è sempre presente la spina ossea sul calcagno. Per capire bene cause e possibili trattamenti, è necessario conoscere l'anatomia del piede: questo arto è composto da un particolare legamento, detto arcuato; esso è composto da una robusta fascia fibrosa che unisce la zona plantare interna del calcagno con la base delle dita. Il legamento ha il compito di trasmettere al piede il nostro peso corporeo e, quando si infiamma, insorge la fascite plantare.La patologia è particolarmente frequente tra gli sportivi, tanto che l’80% di quelli che accusano dolore al tallone ne sono affetti, e può essere causata da diversi fattori, spesso combinati tra loro: piedi piatti, scarpe inadeguate, obesità, allenamenti inadeguati, debolezza di alcuni muscoli della gamba (come polpaccio, peroneo, tibiale posteriore ed estensori delle dita e del piede). La tensione determina un accorciamento dei muscoli del polpaccio e della fascia plantare: questo fenomeno accentua il dolore percepito dal paziente. In alcuni casi, a questa tensione dell’arco plantare, si associa una borsite a livello del calcagno. Il dolore è provocato dai continui microtraumi a carico della fascia plantare che si “sfibra” lentamente. Alla base di questa degenerazione vi è la perdita di elasticità del legamento, associata ad un suo eccessivo accorciamento. Un’altra causa della fascite plantare è il piede cavo: questo fenomeno infatti comporta un’eccessiva tensione della fascia plantare, che può portare a soffrire del disturbo qualora si aggiungano anche altri agenti come il sovrappeso, un’attività sportiva eccessiva, ed altri fattori”.

LA SPINA CALCANEARE

“La fasciosi plantare si associa spesso alla spina calcaneare, come detto sopra. Quest’ultima non è altro che una piccola escrescenza ossea che si forma in seguito ad un deficit di irrorazione o alla contrattura della fascia plantare. In una fase iniziale, la fascite plantare provoca dolore al legamento arcuato a livello calcaneare; successivamente il dolore si sposta verso l'avampiede, coinvolgendo tutta la pianta del piede, risparmiando solo la punta delle dita. Si consiglia, nella fase acuta, di effettuare una terapia conservativa. La spina calcaneare (detta anche “sperone calcaneare”) è uno sperone osseo benigno che si sviluppa nella parte posteriore o inferiore del tallone (calcagno) che causa un’infiammazione con conseguente deposito di sali di calcio. Viene spesso associata alla fascite plantare o a problematiche al tendine d'Achille, ed è la possibile conseguenza di lesioni a carico di un tendine o di un muscolo del piede, stiramenti eccessivi della fascia plantare oppure strappi ripetuti del periostio del calcagno. Il sintomo più caratteristico della spina calcaneare è il dolore al piede, anche se alcuni soggetti sono asintomatici, cioè non provano alcun tipo di dolore derivato da questa patologia”.Il dott. Bloise è a disposizione per approfondire, attraverso un appuntamento personalizzato, ogni patologia e trovare il trattamento più adatto per correggere e risolvere il problema.

LE PRESTAZIONI:

Prima Visita fisioterapica € 40

Seduta osteopatica € 50 (40 m)

Bendaggio funzionale € 20

Elettrostimolazione € 10

Rieducazione motoria € 20 (20 m)

Rieducazione motoria € 50 (60 m)

Massoterapia € 20 (60 m)

Linfodrenaggio € 50 (40 m)

Taping neuromuscolare € 15

Tecarterapia € 25 (30 m)

Tecarterapia + Massoretapia € 50 (40 m)

Tens € 10

Ultrasuoni a immersione € 10

Onde d'urto € 100 (numero 3 sedute)

