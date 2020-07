Quaregna Cerreto, quasi 700 mila euro per aree parcheggio e passaggi pedonali

La cifra esorbitante, presente nel titolo, non è un errore di battitura ma una concretizzazione del lavoro instancabile da parte del sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani e della sua amministrazione. La somma di 700mila euro deriva da diverse fonti e verrà riutilizzata per migliorare la sicurezza del Comune e per far sentire ancora più a proprio agio i suoi cittadini.

Come raccontato dal primo cittadino, 121 mila euro giungono nelle casse di Quaregna Cerreto da Unione Colline e Rive del Cervo. L’importo è calcolato in base al numero degli abitanti del Comune, in questo caso circa 2050. A questi soldi se ne sommano altri 50 mila derivanti dal contributo statale per i piccoli comuni e ben altri 340 (circa) mila euro derivanti da quello per le fusioni. Un’ulteriore somma di 100 mila euro deriva da un bando per le infrastrutture cittadine per il quale Quaregna Cerreto ha fatto richiesta e, infine, a tutti questi soldi sono stati aggiunti altri 50 mila euro provenienti dai fondi del Comune.

“Vogliamo utilizzare questo denaro - ha affermato Katia Giordani - per vari lavori sulle nostre infrastrutture. Ad esempio, in via Leonardo da Vinci vogliamo realizzare, al numero civico 5, un’area parcheggio e costruire il marciapiede in ambo i lati della strada. Altro importante intervento sarà effettuato in via Quintino Sella. Qui intendiamo lavorare sulla viabilità stradale mettendo in sicurezza 3 passaggi pedonali. Non si tratta solo di sistemare la segnaletica orizzontale ma abbiamo anche intenzione di installare pali con segnali luminosi”.

“I punti in questione - conclude il primo cittadino - tutti sulla strada provinciale 300, sono: il primo vicino al confine con Valdengo, il secondo vicino al distributore di benzina e l’ultimo dove è possibile trovare varie attività commerciali tra le quali un bar e un ristorante.”.