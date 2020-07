Coronavirus, i casi positivi sono 5 in 4 Comuni. Ecco la mappa nel Biellese

Sempre meno casi positivi al coronavirus. Salgono a 70 le realtà liberate dalla presenza del Covid-19, come si evince dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale il numero dei casi positivi, l’incidenza del contagio in rapporto ai residenti e la curva epidemiologica, comune per comune, rappresentando così l’andamento dell’epidemia sul territorio.

Sono 5 i casi positivi su tutto il Biellese, distribuiti in 4 comuni su un totale di 74: 2 casi riscontrati a Portula, mentre registrano un caso Biella, Cossato e Valdilana. Tonalità verdi nelle zone della Valle Cervo, Valle Elvo e nel Basso Biellese. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 20 luglio.