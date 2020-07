Biella, Polizia locale: pubblicato il bando per l’assunzione di tre istruttori direttivi

Dopo la selezione di inizio anno per l’assunzione di sette agenti di Polizia locale, che entreranno in servizio al termine dei propedeutici corsi di formazione, il Comune di Biella ha pubblicato un bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti da istruttore direttivo di polizia municipale “categoria D”. Dei tre posti uno è riservato ai dipendenti già in organico al Comune di Biella e un posto è riservato in favore dei volontari delle Forze Armate.

Nel caso in cui nessun candidato nelle categorie riservate risultasse idoneo, il posto sarà coperto dai concorrenti non riservatari seguendo l’ordine di graduatoria di merito. C’è tempo per presentare domanda entro il 17 agosto 2020. Tra i requisiti necessari: cittadinanza italiana, idoneità psico-fisica all’impiego, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, non aver riportato condanne penali ed essere in possesso di laurea triennale nelle classi segnate a bando.

I tre ufficiali rientrano nel piano triennale del personale (2019/2021) approvato dalla giunta Corradino e serviranno per andare a coprire i numerosi pensionamenti degli ultimi anni. Dice il vice sindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “Queste assunzioni, insieme al concorso per i sette posti di agente, sono indispensabili per garantire la qualità del servizio di Polizia locale. Negli ultimi anni si è assistito a una drastica ed inesorabile riduzione dell’organico che con queste assunzioni verrà parzialmente coperta. Quello della Polizia locale è un servizio indispensabile perché impiegato a contatto con la cittadinanza quotidianamente, aspetto su cui l’amministrazione è molto attenta ”.

Il bando è pubblicato nell’albo pretorio online del Comune di Biella, sul sito del Comune e nella sezione amministrazione trasparente.