A Cossato il Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco è al fianco delle famiglie in difficoltà

Primi bilanci per il fondo di solidarietà sociale Maria Bianco. L'associazione di volontariato di Cossato ha sintetizzato in una nota stampa le attività svolte durante il 2019. “Dobbiamo far rilevare che sono stati erogati dei contributi per un totale di circa 10 mila euro, erogati a 27 nuclei familiari con grosse difficoltà economiche per mancanza di lavoro o per gravi motivi di salute – spiegano - La crisi economica globale, iniziata nel 2007, purtroppo, non tende ancora a diminuire, nonostante le continue assicurazioni dei vertici politici. L’avvento del Covid-19, inoltre, ha ancora gravemente compromesso la situazione economica di tante altre famiglie. I motivi delle richieste si riferiscono, per lo più, a canoni di locazione da tempo scaduti, per cui la famiglia rischia lo sfratto, bollette di luce e gas in grave ritardo di pagamento, con rischio di sospensione del servizio, acquisto legna per cucinare e per il riscaldamento, abbonamenti Atap per mandare a scuola i figli, pagamento mensa scolastica, e così via”.

Ma come si finanzia l'associazione di volontariato, sorta nel 1980 e costituitasi, ufficialmente, nel 1982? “Si procura, da sempre, i fondi necessari per svolgere il suo compito di assistenza alle famiglie cossatesi con gravi difficoltà economiche, grazie alla annuale Festa della mamma – sottolineano - che si svolge, a maggio, al teatro comunale, con il patrocinio del Comune, ed alla sua omonima lotteria, ad alcune offerte di cittadini ed associazioni e, soprattutto, grazie al contributo annuale del Comune di Cossato. Quest’anno, la duplice manifestazione è stata, forzatamente, rinviata al mese di maggio del prossimo anno e la vendita dei biglietti della lotteria proseguirà ed i biglietti restano, quindi, validi per l’estrazione che avrà luogo nel mese di maggio del 2021”.

La realtà cossatese prosegue che “per poter accedere ai contributi, occorre rivolgersi innanzitutto alle assistenti sociali del Cissabo, che, dopo un’attenta e dettagliata valutazione socio-economica, danno l’aiuto richiesto. In altri casi, invece, le assistenti sociali si appoggiano ai servizi sociali del Comune e all’associazione parrocchiale di competenza della famiglia, e, in seconda battuta, al nostro Fondo, all’interno del quale operano le rappresentanti di queste associazioni”.

Il comitato di gestione del Fondo Maria Bianco è, attualmente, composto da: Franco Graziola (presidente, designato dalla Croce Rossa Italiana), Angela Pozza (vicepresidente, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Assunta), Elena Cola (segretaria, Gruppo Carità Parrocchia di Ronco di Cossato) Dina Bianco ed Ida Saviano (Associazione La Speranza dell’omonima Parrocchia), Fabrizio Cavalotti (Auser), Ida Angiono (Gruppo Volontariato Vincenziano Assunta), Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia) e Dina Della Rupe (Croce Rossa Italiana).