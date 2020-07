Domenica il tour nel regno degli Dei del riso sino all’Olimpo di Baraggia Biellese e Vercellese DOP FOTO

Questa domenica, 26 luglio, verrà organizzata da “Armonie in Corte” di Buronzo, una giornata dedicata ad una “ricexperience” (ovvero un’esperienza con il riso) tra natura, buon gusto e cultura storica, seguendo alcune tappe. Si comincia al mattino con un’escursione in bicicletta (massimo 20 persone) accompagnati da una guida naturalistica dell’associazione CRA - Centro Ricerche Atlantide. Un itinerario ciclabile da percorrere con le proprie MTB o con la possibilità di noleggiare un e-bike, alla scoperta delle camere di risaia della Baraggia dove si coltivano molte differenti varietà di riso , tra cui la DOP di Baraggia.

L’itinerario pianeggiante di circa 25 km, composto al 20% da sterrato e all’80% da asfalto, percorre strade secondarie poco trafficate, con tratti che non presentano difficoltà particolari. Il pranzo, che inizierà alle ore 12,30 in Armonie in Corte, sarà un percorso di degustazione di lavorazioni dei risi speciali e del Sant’Andrea di Baraggia DOP dell’Azienda Agricola Matteo Musso di Carisio, con ricette proposte dallo Chef Valerio Angelino Catella.

Alle 15 inizierà la visita al Castello, un tour guidato nel centro storico: “Gli inquilini silenziosi. Storie di dei ed eroi in castello in età barocca” a cura di Gabriele Ardizio. (Per informazioni e prenotazioni: www.castellodiburonzo.it ).Alle 16,30 si proseguirà con una degustazione guidata in Corte, con i vini della cantina Centovigne – Castello di Castellengo, i formaggi di capra di La Crava Cuntenta di Masserano, i salumi dell’agrisalumeria Scopel di Cossato e una presentazione interattiva delle varietà di riso a cura di Giulia Varetti e Riso&Riso. Apollo, Venere, Ermes, Cerere, Artemide e tante altre divinità “di riso” vi accompagneranno fino all’Olimpo del Riso di Baraggia Vercellese e Biellese DOP (massimo 30 persone per la parte gastronomica).

Il ritrovo dei partecipanti sarà alle 8,30 in Armonie in Corte, Piazza Caduti 2, a Buronzo. La giornata terminerà, circa alle 18. Colazione con biscotti di riso ed escursione in bici con guida naturalistica - 10 euro; Pranzo in Armonie in Corte, bevande incluse - 28 euro; Visita al Castello - 5 euro; Degustazione guidata da Giulia Varetti e Riso & Riso di vini e formaggi e salumi - 15 euro; Possibilità di noleggio per mezza giornata: e-bike (18 euro) oppure MTB (8 euro); Il forfait per l’intera giornata (esclusa la visita al Castello) è di 45 euro a persona per gli adulti e di 35 euro per i ragazzi dai 12 anni ai 17 anni.

Le iscrizioni sono obbligatorie entro sabato 25 luglio, come richiesto dalle normative Covid.Per informazioni e prenotazioni: Armonie in Corte – Cell. 334 7165079