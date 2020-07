A Pralungo si attiva il servizio di raccolta porta a porta della carta

A Pralungo,da mercoledì 5 agosto, infatti, verrà attivato il servizio di raccolta porta a porta della carta in tutto il territorio comunale. Il ritiro di questi rifiuti avverrà ogni 15 giorni, sempre il mercoledì. L’importante è utilizzare i classici bidoni gialli per i materiali cartacei, comunemente detti ‘cartesi’. È possibile ritirare il proprio raccoglitore presso la Palestra comunale in via Roma.

Che cosa è possibile buttarci e cosa no? Nei cartesi è lecito mettere: sacchetti di carta, imballaggi in cartone, astucci e fascette in cartoncino, scatole, cartoni per bevande (anche quelli in tetra pak), giornali, riviste, fumetti, quaderni e libri, fogli di carta e stampa commerciale. Importante, invece, evitare di buttare: tutti i materiali non cartacei, contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, plastificate e oleate e ogni tipo di carta, cartone o cartoncino sporchi.