Estate in Valsesia, le novità di Monterosa Ski per gli amanti della pedalata in montagna

Monterosa in estate è anche bici. Gli amanti della pedalata in montagna potranno godersi nuovi percorsi ed iniziative speciali, esperienza da vivere in compagnia o anche in famiglia, per rilassarsi e immergersi nella natura.

Gli itinerari più conosciuti sono sicuramente i PCV, acronimo di Percorsi Ciclopedonali della Valsesia. Sono quattro e uniscono valli, paesi e province. In totale 114 km di panorami e divertimento, percorribili anche in autonomia grazie alla segnaletica, agli interventi di manutenzione, alle stazioni di ricarica, ai punti di ristoro e di assistenza presenti. Decidere di percorrerli significa però saper misurare bene le proprie capacità; per questo, è consigliabile servirsi dell’aiuto di una guida per assicurarsi una giornata indimenticabile anche nei percorsi più impegnativi.

La novità di questa estate 2020 è un percorso ad anello, che si sviluppa interamente nel territorio dell’Alpe di Mera. Parte dalla stazione della seggiovia, raggiunge il Campo e, da lì, sale fino ad incontrare la ciclabile Mera-Meggiana, grazie agli interventi di sistemazione del fondo che hanno interessato proprio questo tratto. Dopo circa 1,5 km di pedalata o camminata lungo la pista ciclabile in direzione di Mera si arriva al Boschetto e, infine, con una rapida discesa si torna alla partenza, per un totale di circa 4 km. Un itinerario che potranno scegliere anche le famiglie, per una pedalata panoramica che si presta ad essere adatta a tutte le capacità.

Un’esperienza bike in Valsesia permette di godere di panorami unici, sia che si scelga di rimanere sul fondo valle sia che si scelga invece di avventurarsi in quota. Pedalando o camminando questi tracciati si godono visuali incredibili, sia dal punto di vista naturale che culturale, tra siti Walser, i bellissimi paesini della Valsesia, gli alpeggi e gli scorci sul sempre presente Monte Rosa.

I quattro PCV già rodati sono tutti da provare. Ognuno offre un’esperienza diversa! Il primo parte da Scopello e vi fa ritorno, passando da Mera, Meggiana e Rassa. Il secondo ed il terzo percorso collegano rispettivamente Mera e Bielmonte e Balmuccia e Alagna. Infine, l’ultimo permette di raggiungere Varallo attraverso due tracciati: da Borgosesia oppure da Guardabosone.

Il centro della Valsesia è decisamente più morbido e lo sono anche i percorsi che lo attraversano, anche se pendenza e difficoltà non vanno mai sottovalutati e bisogna sempre scegliere l’itinerario in base alle proprie capacità. La quota di sviluppo va dal fondo valle a circa 1.600 metri. Ad Alagna invece, grazie agli impianti di risalita, è possibile avventurarsi in bici fino a quasi 3.000 metri di quota, se si è esperti o accompagnati da una guida, ed esplorare le vicine Gressoney e Champoluc. Una vera immersione tra alpeggi e abitati Walser!

Per tutta l’estate sarà attiva la “Promo Walser Bike”, che include noleggio E-Bike giornaliero e Bike Pass giornaliero Monterosa Ski (€ 65 per E-Bike Front Suspended oppure € 75 per E-Bike Full Suspended). È acquistabile presso il noleggio e shop Base Camp di Alagna (info@basecampalagna.it - 0163 020042).

Gli impianti di risalita sono attrezzati per il carico delle biciclette, sia ad Alagna sia All’Alpe di Mera, senza alcun sovrapprezzo!

Trovate informazioni sui percorsi ai siti www.visitmonterosa.com e www.alpedimera.it.