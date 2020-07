Fratelli d’Italia, al via Tour della Legalità: visitate in 2 giorni 16 caserme nel Biellese FOTO

Tour della Legalità nel giro di 2 giorni, dove si sono visitate 16 caserme presenti nella provincia di Biella, a parte quelle in ristrutturazione. La delegazione di Fratelli d’Italia era composta dai deputati Andrea Delmastro e Wanda Ferro, accompagnati dal segretario provinciale Cristiano Franceschini, dall’assessore regionale Elena Chiorino e dall’assessore del comune di Biella Davide Zappalà, a seconda della caserma il cui ente locale è sottoposto alla giurisdizione della specifica stazione.

Parole di ringraziamento da Cristiano Franceschini all’indirizzo “dell’Onorevole Wanda Ferro della Commissione Difesa per averci accompagnato in questo impegnativo tour de force di due giorni. Come Fratelli d’Italia ci tenevamo a manifestare vicinanza all’Arma dei Carabinieri e ringraziarli personalmente incontrandoli in tutte le stazioni. Ringrazio il Tenente Colonnello Domenico De Luca, comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, per aver permesso le nostre visite e per l’interessante e proficuo incontro che abbiamo avuto durante il quale abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno, la passione e la professionalità che, col suo lavoro, mette al servizio della società”.