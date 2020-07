Forza Italia, nuova raccolta firme a Biella

Prosegue la raccolta firme di Forza Italia. Nella giornata di sabato 18 luglio, s'è tenuto un nuovo banchetto in via Italia, che ha visto la presenza di molti esponenti del partito come il deputato Roberto Pella, il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio, il consigliere comunale Edoardo Maiolatesi e tanti altri. “Sono firme per istituire una commissione parlamentare – spiegano da Forza Italia - La speranza che emerga la verità per i processi di Silvio Berlusconi è una battaglia per tutti”.