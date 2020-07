Fisco, Pichetto (FI): "Proroga scadenze per tutto il 2020. Non è tempo di promesse“

"La mancata proroga delle scadenze fiscali segna l'ennesima dimostrazione di noncuranza e disattenzione del governo verso le migliaia di professionisti, che questa maggioranza non esita a colpire e vessare. Forza Italia è vicina ai commercialisti che hanno minacciato lo sciopero. Da tempo Forza Italia chiede misure a sostegno del lavoro autonomo, delle partite Iva, dei professionisti e dei piccoli artigiani e commercianti ma la maggioranza si volta dall'altra parte. Chiediamo la sospensione per tutto il 2020 anche perché settembre rischia di essere un mese d'inferno con la proroga già di tutte le scadenze che i contribuenti non riusciranno a pagare. È tempo di aiutare concretamente il lavoro autonomo e non più soltanto di promesse”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Bilancio e Finanze.