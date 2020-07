Coronavirus, niente Festa dell'Unità della Fagnana di Pray: non accadeva dal 1945

Salta la storica Festa dell'Unità della Fagnana di Pray. A comunicarlo, in una nota stampa, il comitato organizzatore del tradizionale appuntamento biellese: “È con enorme dispiacere che annunciamo l'annullamento del Pic Nic della Fagnana. Non abbiamo mai saltato un'edizione dal 1945, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Neanche l'emergenza Covid ha smorzato il nostro entusiasmo e la volontà di trovarci. Le forti restrizioni e la proroga al 31 luglio di sospensioni delle feste campestri non ci permettono di confermare l'incontro annuale. In compenso, vi chiediamo di rimanere sintonizzati perché abbiamo in previsione degli incontri a partire dall'autunno. Ringraziamo le persone che avevano già espresso il desiderio di partecipare e che ogni anno ci sostengono”.