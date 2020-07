“DENTRO LO SGUARDO – Occhi che parlano dall’antichità al XXI secolo”

In occasione della mostra “DENTRO LO SGUARDO”, aperta al pubblico il 15 luglio, il Museo del Territorio Biellese inaugura una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno adulti e bambini:

- Giovedì 23 luglio, ore 10, “MA CHE (S)GUARDI?” un LABORATORIO DIDATTICO che ha lo sguardo come protagonista. L’attività prevede due momenti ludico-didattici che consentiranno ai bambini di scoprire gli sguardi tra le collezioni permanenti e la mostra temporanea. Attraverso una “caccia allo sguardo” i partecipanti dovranno aguzzare la vista, affidandosi alla memoria visiva e alla loro sapiente osservazione. Ma questo è solo l’inizio... dovranno poi stravolgere le emozioni che risiedono dietro agli sguardi delle opere scelte per poter comprendere meglio, attraverso il gioco, il ruolo dello sguardo nella comunicazione tra persone. Target: 6-10 anni Numero minimo: 5 bambini Numero massimo: 14 bambini Costo: € 3,00 Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di mercoledì 22 luglio allo 015/2529345, museo@comune.biella.it I bambini dovranno essere muniti di mascherina.

- Venerdì 24 luglio dalle ore 18,30: “IL GUSTO PER L’ARTE”, VISITA GUIDATA alla mostra + CENA A TEMA in collaborazione con la “Caffetteria Ristorante del Museo”. La curatrice della mostra, Alessandra Montanera, accompagnerà i visitatori tra le opere presenti nelle collezioni permanenti e nella mostra temporanea. A seguire, una cena a tema a cura della nuova Caffetteria Ristorante del Museo che presenterà le portate traendo ispirazione dalle opere d’arte e dal tema della mostra.

Numero massimo: 20 persone Costo: € 3,00 per visita + 20 € cena. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di giovedì 23 luglio allo 015.2529345 o museo@comune.biella.it MENU’: Antipasto - Peperone tonnato, Primo - Spaghetti freddi al pomodoro, melanzane e polvere di parmigiano reggiano, Secondo - Guancia di maialino croccante alle prugne con scalogni confort, Dessert - Panna cotta Matisse. Bevande escluse Per la visita guidata, i visitatori dovranno essere muniti di mascherina. Tutti gli eventi saranno organizzati in sicurezza seguendo le disposizioni adottate per l’emergenza COVID – 19.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: Giovedì 6 agosto e 3 settembre, ore 10, LABORATORIO DIDATTICO “MA CHE (S)GUARDI” Venerdì 21 agosto e 11 settembre, dalle 18.30, VISITA GUIDATA + CENA A TEMA

Info Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano, Via Q. Sella 54/b 015.2529345, museo@comune.biella.it www.museo.comune.biella.it