Decolla l’estate in sicurezza a Sanremo, Sindoni: “Pronti a coccolare i turisti nel clou della stagione” (Video)

Sanremo si prepara per entrare nel clou dell’estate 2020 dopo i mesi di emergenza e di paura per il futuro. Le prime settimane di alta stagione hanno dato risposte entusiasmanti dal punto di vista dei numeri, delle presenze e della partecipazione agli eventi. Le manifestazioni proposte a Villa Ormond sono andate ‘sold out’ e le prospettive sono entusiasmanti per il calendario di fine luglio e di agosto.

Facciamo oggi il punto con l’assessore al Turismo e vice sindaco, Alessandro Sindoni. Un focus su turismo, programmazione e prospettive per la seconda parte dell’estate, con un pensiero anche al futuro in ottica Festival di Sanremo 2021.

L’intervista all’assessore al Turismo e vice sindaco Alessandro Sindoni