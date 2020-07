Giovanni Vietti è il presidente designato dell’Unione Industriale Biellese

Il Consiglio Generale dell’Unione Industriale Biellese, riunitosi oggi nel rispetto delle norme legate all’emergenza Covid 19, ha indicato come presidente designato dell’Associazione Giovanni Vietti. Il presidente designato, insieme alla nuova squadra che sarà definita nelle prossime settimane, saranno proposti all’Assemblea dell’Uib, che sarà chiamata ad eleggere formalmente i vertici dell’associazione. L’appuntamento è in programma alla fine di settembre.

“Sono onorato di aver ricevuto la fiducia dell’associazione in un momento così delicato – commenta il presidente designato Giovanni Vietti - si tratta di un impegno importante e di cui sento tutta la responsabilità: cercherò di fare del mio meglio per affrontare, insieme, le grandi sfide che ci attendono“.

Giovanni Vietti, 64 anni, dal 2002 è Presidente e Amministratore Delegato di Lauretana S.p.A, azienda in cui è entrato nel 1983 con diverse mansioni. Imprenditore con esperienza di lungo corso all’interno dell’associazione, è stato vice presidente dell’Unione Industriale Biellese dal 2006 al 2016 al fianco di Marilena Bolli, Luciano Donatelli ed Ermanno Rondi. Attualmente fa parte della Sezione Alimentari e Bevande.

E‘ nato a San Maurizio Canavese il 21 aprile 1956 e vive a Biella.Sposato, ha una figlia di 27 anni.Nutre una grande passione per lo sport, in particolare per gli sport invernali. Ama viaggiare.