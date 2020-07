Ratataplan 2020, pubblico e pollici in alto per gli spettacoli a cielo aperto FOTO

Bilancio più che positivo per la 24esima edizione del Ratataplan di Lessona, il festival degli artisti di strada più antico del Piemonte. Una due giorni a cielo aperto e totalmente inedita rispetto alle precedenti per via delle restrizioni anti-Covid che hanno reso ancor più suggestiva la manifestazione artistica.

Grande pubblico, giunto a Lessona per assistere, già da venerdì, a 7 spettacoli diversi, divisi per tempo e logistica. Sabato si è replicato con spettacoli circensi contemporanei e numeri mozzafiato al limite della gravità.