A Vigliano la biblioteca è sicura e accogliente. Dal 21 luglio riapre anche la sala studio

Le ultime novità editoriali per l’estate già disponibili per il prestito ed altre, fresche di stampa, disponibili entro la prossima settimana, con oltre un centinaio di libri nuovissimi per gli affezionati lettori. Altri cento libri donati agli utenti, con l’iniziativa “La biblioteca dona i libri del book crossing” partita il 4 maggio, e che ha riscosso grande apprezzamento.Un’apertura nei pomeriggi dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18 e senza necessità di appuntamento: i locali ampi consentono adeguata aerazione e l’eventuale attesa all’esterno avviene sotto il portico ombreggiato, circondato dal giardino che affaccia sulla piazza Martiri Partigiani (o seduti sulle panchine del parco stesso).

Questi, in sintesi, i dati e le iniziative della Biblioteca civica "Aldo Sola", che nelle scorse settimane ha registrato un significativo aumento di utenti e soprattutto di nuovi contatti, provenienti da comuni del circondario, che tramite il web sono a conoscenza di questa ampia disponibilità. I visitatori vengono accolti nell’area di ingresso e comunicano, nel modo più immediato, quali sono i loro desideri di lettura: non possono, certo, girare per gli scaffali come un tempo, ma è la bibliotecaria a farlo per loro, illustrando le varie possibilità di scelta, spaziando fra gli argomenti e gli autori più affini alle scelte espresse.

La biblioteca civica, anche in questo 2020, è inoltre punto di riferimento dell'iniziativa "Aiutaci a crescere: regalaci un libro", attiva durante il mese di agosto per i clienti della libreria Giunti al punto di Vigliano Biellese, che prevede la donazione di libri per arricchire o costituire le biblioteche di classe delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio. Dal 21 luglio, inoltre, riapre la sala studio con quattro postazioni, ampiamente distanziate per garantire la massima sicurezza e tranquillità per gli studenti, che ovviamente potranno utilizzare la wi fi del servizio. Non sarà necessario l’appuntamento, ma si consiglia di telefonare in biblioteca 015811887 immediatamente prima dell’arrivo, onde verificare l’effettiva disponibilità.

“La biblioteca infatti vuole essere tanto sicura e rispettosa dei protocolli anti contagio quanto aperta e accogliente per offrire i suoi servizi e la professionalità della bibliotecaria, Cristiana, e del giovane e preparato volontario del servizio civile, Luca – spiegano dal Comune - In questo periodo, per ragioni contingenti, i volontari non hanno potuto dare il loro prezioso contributo; cogliamo l’occasione tuttavia di ringraziare di cuore Roberto e Carlo che hanno supportato costantemente la scelta e l’individuazione dei nuovi acquisti e si sono fatti carico di operazioni di “facchinaggio” affinché la biblioteca potesse essere pronta con tutte le novità per questa estate”.