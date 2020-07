Dal Nord Ovest - Muore a soli 51 anni: l'addio a Gerard Quintavalle

Gattinara dice addio a Gerard Quintavalle, morto a soli 51 anni all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dov'era stato ricoverato a causa di un malore. Il funerale viene celebrato lunedì mattina, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Quintavalle, che era un volto noto in città, era attivo tra i volontari dell'associazione Vita Più, così come lo è da sempre anche la mamma Rosanna. A dirgli addio, oltre alla mamma Rosanna, con Giuseppe, alla sorella Monica, al nipote Stefano saranno anche i gattinaresi vicini alla famiglia in questo momento di dolore.