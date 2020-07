Sandigliano, cade con la bici in un fossato: trasportato ferito in ospedale

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente stradale autonomo avvenuto ieri, 19 luglio, a Sandigliano. Forse un attimo di distrazione avrebbe portato alla caduta di un ciclista che ha terminato la sua corsa in un fossato vicino alla strada. Insieme a lui, un altro biker che ha lanciato immediatamente l'allarme. L'uomo è stato trasportato dolorante all'ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118.