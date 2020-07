Valdengo, entrata gratuita all’Alba Marina per i giovani

Buone notizie per i giovani di Valdengo. “Come per gli anni passati, l’amministrazione comunale, in accordo con la nuova proprietà NOI SPORT SRL ex Alba Marina ha ottenuto l’entrata gratuita per i bambini dai 6 ai 16 anni il giovedì pomeriggio dalle 14 – spiega il consigliere comunale Paolo Zanta con delega alle politiche sociali e alla famiglia - Gli aventi diritto dovranno esibire un documento di identità accompagnato da una verifica di residenza rilasciata dal Comune”.