Centri estivi, piena soddisfazione a Valdilana

Siamo arrivati alla quarta settimana del servizio di centro estivo in Valdilana. Oramai la paura dell'avvio di un servizio del tutto nuovo e così impegnativo è stata superata, grazie al percorso di formazione degli animatori ed al costante affiancamento e monitoraggio: non solo una formazione sui protocolli sanitari, ma anche sui giochi e sulle attività possibili, sulle procedure da seguire, sui nuovi bisogni, su tanti spunti per vivere al meglio questa esperienza così nuova! Gli animatori sono in parte educatori delle cooperative che hanno in gestione i servizi e, in larga parte per le primarie, gli animatori storici dei centri estivi parrocchiali, che hanno dato la disponibilità a sperimentarsi in un servizio professionale e programmato.

Tanti anche i volontari coinvolti già durante i diversi incontri tenutisi in questi mesi: l'associazione sportiva Bivertical, Mani Tese, le Insegnanti, l'associazione Giorgio e Nino Maurel, Biella Cresce, l'associazione Cresco, gli Scout, esperti del territorio, Don Claudio e diversi animatori minorenni che hanno voluto dare continuità alle preziose esperienze degli Oratori. Anche l' amministrazione è molto soddisfatta :"Si è creato un gruppo di lavoro molto esteso che sta collaborando per offrire tante belle opportunità ai bambini e ragazzi che si sono trovati finalmente di nuovo insieme a vivere la giornata in compagnia, in sicurezza e all'aperto!".

Il gruppo di lavoro composto da amministrazione, cooperative, animatori, volontari crede profondamente nella bontà del progetto: "Stiamo lavorando tutti per offrire nuove risorse e opportunità al territorio, affinché ne faccia tesoro per i prossimi anni: ci auguriamo di poter lasciare agli "animatori storici" un bagaglio di competenze nuove, di opportunità formative interessanti e utili (pronto soccorso, programmazione, spunti logico matematici per i giochi di squadra, uno sguardo nuovo all'attività educativa) e un'esperienza profonda, che sta interrogando tutti noi". Le attività quotidiane sono davvero numerose, dal riciclo creativo, alla musica, dai giochi logico matematici per divertirsi allenando mente e corpo, agli esercizi di risveglio muscolare, dai laboratori sul riuso, all'orto amico e alla pulizia dei giardini, dai compiti con le Insegnanti, alle tante tantissime attività all'aperto. 'L'organizzazione in piccoli gruppi – spiegano - favorisce l'attenzione ai bisogni di ciascuno e permette di proporre belle attività in sicurezza!".

Tante le uscite alla scoperta dei grandi tesori del nostro territorio, dal bosco mai attraversato dietro la scuola, alle passeggiate più impegnative. San Bernardo, Mulino Susta Monte Rossiglione, Casa Zegna, la Novareia, la Brughiera, l'Oasi Zegna, la visita ai Vigili del Fuoco, le passeggiate alle fattorie, la riscoperta dei parchi gioco! Tante isole sul territorio, ben 14, tutte unite da un percorso di programmazione e formazione comune, dal costante confronto tra tutti gli operatori, dalla fitta rete con il territorio e dall'appuntamento settimanale con Radio Arcipelago che, direttamente dal polo Edufablab di Granero trasmette musica e giochi per tutte le isole, permettendo a ciascuna di ritrovarsi in un unico e ricco Arcipelago.