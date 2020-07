Candelo, l'amministrazione Gelone lancia un sondaggio sul turismo

Partono le azioni legate alla misurazione dei bisogni, alla partecipazione e alla co-progettazione nell'ambito dello sviluppo turistico di Candelo: il primo atto è un sondaggio rivolto a chi a Candelo, abita, opera, lavora, ma aperto comunque a tutti coloro che vogliono esprimere la propria opinione e offrire un apporto costruttivo nell'ambito della valorizzazione della realtà biellese.

Il questionario sarà disponibile online a partire da oggi, lunedì 20 luglio, e aperto fino al 31 luglio. "Nella visione di turismo che intendiamo seguire il commercio locale è uno degli interlocutori principali, dalle attività che direttamente o indirettamente forniscono servizi al visitatori (bar, ristoranti, gelaterie, B&B, servizi, ecc….) fino alle piccole botteghe\atelier nel borgo, tutti parte di un sistema di accoglienza che è fondamentale se davvero si vuole essere un Comune Turistico con un'offerta di qualità e di sostanza – sottolinea il sindaco Paolo Gelone - Ma è importante anche la percezione dei cittadini, per un turismo che sia sostenibile e all'insegna anche della qualità della vita".

Questo sondaggio aiuterà a fare il punto della situazione, così da avviare il nuovo grande progetto di rilancio che vede nel Ricetto un punto di partenza per diffondersi nel resto del paese, a partire dalla Baraggia. “Il turismo non è una panacea, ma non deve essere neppure una chimera irraggiungibile o astratta – spiega Gelone - Non è con il solo turismo che si cura un tessuto socio-economico frammentato e in difficoltà, ma sicuramente, allo stesso tempo, è proprio il turismo uno dei pochi ambiti a poter dare una scossa al territorio, un'iniezione di flussi positivi in termini sia economici sia di vitalità del paese. Come Amministrazione vogliamo seguire la via della partecipazione ascoltando tutti coloro che hanno interesse a far crescere la Candelo turistica e che potranno esprimere direttamente idee, segnalazioni, proposte attraverso questo sondaggio.”