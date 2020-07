Alpini e marea di vessilli a Oropa alla messa in suffragio per chi è “andato avanti” nei mesi del Covid-19 FOTO

Si rafforza il legame tra gli Alpini e le montagne biellesi, nonostante il Covid-19. Nella giornata di sabato, 18 luglio, le penne nere del nostro territorio si sono ritrovate nel piazzale della Basilica superiore di Oropa per la celebrazione in suffragio di tutti coloro che sono andati avanti in questi mesi di pandemia.

Alla cerimonia, tenutasi nella tensostruttura del santuario e officiata da don Remo Baudrocco, erano presenti, oltre ai vertici della sezione Ana di Biella, anche parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, amici degli alpini e semplici cittadini, a debita distanza secondo le normative di contenimento del coronavirus e circondati da vessilli e gagliardetti dei Gruppi locali. A portare i saluti anche il vescovo di Biella Roberto Farinella. La santa messa, accompagnata dalla Fanfara Ana di Pralungo e dal coro Ana La Cesëta del gruppo di Sandigliano, ha emozionato profondamente i partecipanti.

Non solo preghiere ma anche una visita in mattinata alla chiesetta di San Maurizio sul Monte Camino e al monumento delle Batterie alpine al Pian della Ceva per celebrare due cerimonie dal carattere molto semplice, con la presenza del solo vessillo sezionale e di una corona d’alloro. Un doveroso omaggio da parte della delegazione biellese.