Non è stata trovata, nuovo appello per la gattina scomparsa: c'è anche una ricompensa

Non ci sono novità per la gattina color grigia smarrita a Biella. La micina è stata avvistata più volte in via Italia e in zona Riva. “È impaurita e, se la doveste vedere, non cercate di prenderla – spiega il Gruppo Volontarie Biellesi - Se potete datele del cibo e, se entra in qualche cantina, potete chiuderla e chiamarci immediatamente, senza farla uscire”. C'è una ricompensa per chi la trovasse. Questi i numeri di contatto: 370.3031215 o 347.6220273.