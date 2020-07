Fratelli d’Italia, buon successo la cena del tesseramento: presente anche la deputata Wanda Ferro FOTO

Enorme successo la cena del tesseramento organizzata da Fratelli d’Italia presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano. “Purtroppo le norme sul distanziamento sociale per frenare l’epidemia da coronavirus hanno impedito di accettare oltre 160 partecipanti, costringendoci a rifiutare circa una cinquantina di adesioni – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Il successo della serata è stata la cartina al tornasole dei sondaggi nazionali che danno il nostro partito oltre il 15% in continua crescita. Ringrazio la deputata Wanda Ferro per aver partecipato ed aver scaldato i cuori di tutti i tesserati e militanti”.