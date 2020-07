Al Giardino Botanico di Oropa prosegue il programma dei Pollicini Verdi

Al Giardino Botanico di Oropa dalla fine di giugno sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”: a causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio.

Domenica 26 luglio nuovo appuntamento con i Mostri in giardino. Grazie alla collaborazione con Smart Micro Optics e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) saremo in grado di esplorare il micro-mondo del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura… Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it).

Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni. Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.