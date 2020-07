Zubiena, colpo messo a segno dai ladri

Ladri in azione a Zubiena. Nella giornata di ieri, 18 luglio, uomini a volto coperto si sono introdotti all’interno di un’abitazione e, dopo aver messo a soqquadro alcune stanze in cerca di oggetti preziosi, si sono allontanati con una collana di grande valore. Tornati a casa, i proprietari hanno allertato le forze dell’ordine spiegando ciò che era avvenuto. Le indagini sono in corso.