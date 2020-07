Urla e musica ad alto volume, sabato sera di segnalazioni alle forze dell’ordine

Serie di interventi delle forze dell’ordine per casi di disturbo alla quiete pubblica. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Biella, alcune persone hanno segnalato il lancio di alcuni oggetti da un balcone. In realtà si trattava di un anziano che, infastidito dal vociare insistente dei presenti, avrebbe cominciato a gettare acqua verso di loro e il bicchiere gli sarebbe caduto per sbaglio dalle mani. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il pensionato è stato redarguito per il gesto.

Altre segnalazioni a Vigliano Biellese dove, tra la mezzanotte e l’una, alcuni vicini si sono lamentati degli schiamazzi provenienti dalle abitazioni prossime. Dopo opportuni accertamenti la situazione si è normalizzata ponendo fine al rumore. Infine, musica ad alto volume e urla, sempre in tarda notte, a Sandigliano: anche in questo caso, tutto si è risolto per il meglio con il suono dello stereo regolarmente abbassato.