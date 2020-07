Scontro tra auto a Valle Mosso ma una non si ferma: è caccia al pirata della strada

Incidente tra due vetture nella tarda mattinata di ieri, a Valle Mosso. La conducente di uno dei due mezzi, una Citroen C3, una biellese di 22 anni, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri in quanto la controparte dopo l’urto non si è fermata. Fortunatamente la ragazza non ha riportato lesioni ed il mezzo, marciante, ha riportato solo lievi danni nella parte anteriore.

La pattuglia della Stazione di Mosso intervenuta sul posto si è accertata delle buone condizioni di salute della giovane (che non ha avuto necessità di essere soccorsa dai sanitari), ed ha avviato gli accertamenti per identificare il “pirata della strada”, raccogliendo testimonianze e visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.