Masserano, agricoltore resta a piedi col trattore e chiede aiuto ai Carabinieri

Attimi di preoccupazione nel territorio di Masserano. Ieri mattina, alle 6.30, un uomo ha chiesto aiuto ai Carabinieri perché rimasto in panne con il trattore per un guasto meccanico mentre percorreva la nuova 142 all’altezza di San Giacomo di Masserano.

La centrale di Biella ha mandato un’autoradio del Norm della Compagnia di Cossato che ha provveduto a soccorrere l’agricoltore e a regolare il traffico in attesa del carro attrezzi. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e rapidamente e non si è registrato alcun problema alla circolazione stradale.