Tutti ad Ischia con Comune e Pro Loco di Pollone

Il Comune di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco, organizza un soggiorno marino-termale a Ischia, presso l'Hotel Royal Palm Terme di Forio.

La vacanza si svolgerà dal 27 settembre all'11 ottobre, con un minimo di 30 partecipanti. La quota individuale di partecipazione comprende dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo, trasferimento andata e ritorno in autobus gran turismo da Pollone alla stazione di Milano Centrale, il viaggio sul treno ad alta velocità per Napoli, l'autobus più il traghetto fino a Forio d'Ischia.

Per informazioni si possono contattare l'Ufficio Anagrafe Comunale (tel. 01561191-1) e la Pro Loco (Adriano 3665918198; Paolo 3391556409).

Sabato 25 luglio, alle 15, presso i locali delle Ex-Scuole Comunali in Piazza V. Delleani 3, si terrà un incontro in cui i partecipanti potranno versare l'acconto di prenotazione, con saldo della quota entro il 5 settembre.

Il Comune di Pollone offrirà il viaggio andata e ritorno a Napoli in treno ad alta velocità. "Questo viaggio è un ritorno in una struttura che ci ha già ospitato con raffinatezza in passato. - dicono dall'Amministrazione Comunale - L'Hotel Royal Palm Terme si trova in una posizione spettacolare, affacciato sulla romantica Baia di Citara che ospita una delle più belle spiagge dell'Isola, e ci farà vivere dei tramonti indimenticabili. Questa struttura dispone al suo interno di un moderno complesso termale convenzionato con l'Asl, ed offre una vacanza "all inclusive" in completo relax".