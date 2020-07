Panathlon Biella si ritrova dopo il lockdown, premiata Gaia Cendron

Il primo convivio del Panathlon Biella dopo la riapertura è andato in scena a piazza Cisterna al Piazzo. L’occasione è stata colta dal presidente Luca Monteleone per consegnare a Gaia Cendron, il Premio Panathlon 2019, premio giunto alla 57ª edizione. Cendron era stata votata dell’Assemblea dei soci lo scorso mese di gennaio e ora l’assegnazione del riconoscimento all’atleta del Circolo subacquei Biella, bi campionessa italiana di tiro al bersaglio subacqueo nel biathlon e nel super-biathlon, titoli conquistati nel 2019 a Latina.

Una disciplina che da poco si è affacciata nel mondo delle competizioni e che si svolge rigorosamente in piscine adeguatamente attrezzate come lo è la Pralino di Sandigliano. La ventenne allieva del tecnico Marco Scalabrino si è già superata e lo scorso mese di gennaio prima della chiusura a Modena nella piscina «Dogali» ha conquistato il record italiano nel biathlon con 128,7 punti. Per il momento l’attività è bloccata e sperano i tiratori subacquei che tutto possa riprendere quantomeno a ottobre. Per il Panathlon pausa estiva e ripresa degli incontri a tema a settembre.