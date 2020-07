“Assistenzialismo e responsabilità individuale”, nuova videoconferenza con UCID

“Assistenzialismo e responsabilità individuale“ è il tema della videoconferenza organizzata dalla sezione di Biella dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti per mercoledì 21 luglio, alle 20:45, con relatori l'imprenditorie Paolo Piana e il direttore dell'Istituto San Cassiano di Vigliano, il salesiano Don Genesio Tarasco.

"Dopo il successo della passata videoconferenza su “Economia e società nel Biellese durante e dopo il coronavirus”, per la quale ringraziamo ancora relatori e partecipanti, - dichiara UCID Biella - proponiamo un nuovo tema che sarà oggetto di confronto tra i due relatori,in quali interagiranno anche con il pubblico su un importante tema che coinvolge la nostra società e le nostre coscienze. In questo momento in particolare, ma sempre più in futuro, solo un corretto rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità sociale può generare una solidarietà reale e sostenibile".

Alla videoconferenza saranno invitate tutte le sezioni del gruppo interregionale Ucid Piemonte Valle D’Aosta.