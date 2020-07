A Netro arriva il Mercato del ferro e del fuoco, un viaggio tra gli antichi mestieri del ‘500

Il progetto Storie Biellesi 2020 di Storie di Piazza inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR di Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella e Piemonte dal Vivo, prosegue il proprio viaggio tra gli antichi mestieri del ‘500, il 26 luglio, con il Mercato del ferro e del fuoco nell’Ecomuseo di Netro, centro documentazione sulla lavorazione del ferro, in collaborazione con Bono Netro spa.

Dopo il grande successo del Mercato dei Cocci di Ronco, che ha visto circa 200 presenze alla Villa dei Marchesi Cantono di Ceva, ci si tuffa ora nelle “calde” atmosfere dei primi lavoranti del ferro di Netro, presso le ex Officine Rubino. Punto di ritrovo sarà l’ingresso principale dell’Ecomuseo a piccoli gruppi con prenotazione obbligatoria per la questione del distanziamento e del rispetto delle attuali normative vigenti, a partire dalle 14,30 fino alle 17.

Il Mercato del ferro e del fuoco prevede altre figure di mercanti rispetto a Ronco, alcune legate all’epoca, altre specifiche dei primi lavoranti del ferro. Il racconto di Storie di Piazza del 2020 nasce dal grande evento realizzato l’anno scorso con il Polo Culturale del Piazzo e il Museo del Territorio: “Il Rinascimento a Biella, Sebastiano Ferrero e i suoi figli”. Il Mercato è un evento popolare che ben rappresenta la ricerca di Storie di Piazza che dal 2005 realizza spettacoli all’insegna della storia locale. I Mercati hanno attraversato tutte le epoche e noi partiremo dal 500 per raccontare quei luoghi della Rete Museale Biellese che già in quel secolo avevano in embrione certe caratteristiche consolidate poi nel tempo. Ai Mercati previsti a Ronco, Netro, La Trappa di Sordevolo e Miagliano si sono aggiunti il Ricetto di Magnano e il Mulino di Susta di Soprana.

Il Mercato del ferro e del fuoco di Netro avrà un percorso che dal grande cortile della fabbrica passerà dentro l’Ecomuseo. Verranno presentati anche vari popolani e mendicanti ma soprattutto gli antichi mestieri, alcuni di questi ancora esistenti altri ormai decaduti. Gli immancabili venditori: i ciarlatani con i loro prodotti miracolosi ma con la variante musicale dettata dalla sonorità delle scuri, le formaggiaie ma questa volta in versione Alta Valle Elvo, le donne tessitrici che coltivavano la canapa, il pellicciaio alla ricerca di pelli, la povera verduriera di Camburzano… A rinforzo della struttura fucina troveremo le prime lavoranti dei prodotti in metallo per la cucina e il fabbro con sua moglie, quello mingherlino che grazie al suo ingegno e non certo ai suoi muscoli, ha ideato una serie di strumenti fondamentali per la lavorazione della terra e del legno.

Per la seconda parte del titolo, il fuoco, non avremo le fiamme ardenti della fucina ma il riferimento al fuoco delle streghe, argomento affrontato in numerosi spettacoli di Storie di Piazza e dedicato a quelle donne che il fuoco lo hanno conosciuto sulla loro pelle, quelle del mistero, quelle dell’accusa e della vergogna. Nell’aria dai tempi dell’Inquisizione aleggiava il sospetto nei confronti delle diverse, delle straniere o delle donne curatrici, questo ha provocato dolore e alle volte, anche la morte. Testi di Renato D’Urtica, Manuela Tamietti, Francesco Logoteta, Fernanda Gionco. I musicanti: Elena Straudi, Luciano Conforti, Simona Colonna. Costumi di Laura Rossi. Scene di Franco Marassi Il coordinamento e la regia sono di Manuela Tamietti. Con Tiziana Barsotti, Erika Borroz, Cristina Colonna, Alberto Fante, Noemi Garbo, Fernanda Gionco, Giovanni Iannone, Davide Ingannamorte, Francesco Logoteta, Franco Marassi, Maurizia Mosca, Francesca Natale, Sandra Pizzato, Silvia Ramella Pezza, Alessio Rocchi, Sofia Rocchi, Sonia Rondi, Carla Scopel, Laura Vittino.

Invece Sabato 25 luglio proseguono i laboratori estivi, con Laura Rossi: Senza parole (costruire una marionetta con materiali naturali e manovrarla con tecniche orientali) a Miagliano, 6 ore di laboratorio con passeggiata nel bosco alla ricerca degli elementi naturali per costruire la propria marionetta ecologica: legni, pigne, sassi, fiori… I partecipanti al laboratorio potranno sperimentarlo in prima persona, provando ad animare una marionetta essenziale pensata e realizzata per l’occasione. Laura Rossi, scenografa e marionettista ha dedicato la sua vita al teatro di figura. Conosciuto in Italia come forma di teatro minore o teatro per ragazzi, il teatro di figura è in realtà una forma di espressione completa poiché coniuga l’azione teatrale con la creazione artistica offrendo possibilità espressive uniche: un uso alternativo del corpo, delle azioni e soprattutto degli oggetti, che vengono posti al centro della teatralizzazione e non sono accessorie come nel teatro di parola. Per Famiglie, con quota di partecipazione e sconti per gruppi.

Prenotazioni: whatsapp 347 881 2948, info@storiedipiazza.it (www.storiedipiazza.it).