Il Biellese magico e misterioso: La fontana delle fate del Pian Paris

Anche l’edificio che dà il nome alla località ha una storia straordinaria perché dopo esser stato edificato a fine Ottocento come casa di villeggiatura del facoltoso imprenditore e filantropo sordevolese Eugenio Bona, era stato ampliato ed ammodernato nel 1935 da Federico Maggia, vandalizzato dai tedeschi che gli diedero fuoco completamente nel 1944 in un rastrellamento di partigiani e ricostruito nel Dopoguerra.

Ma il luogo magico del “Pian Paris” é la fonte delle fate, una sorgente che é poco discosta dallo chalet ma che non sgorga dalla roccia bensì direttamente da un prato fiorito che si distingue dagli altri pascoli solo perché é d’un verde leggermente più scuro.

Da questa fonte nascosta scende un ruscello che scorre nell’erba alta finché giunge ad una vasca del piccolo alpeggio mezzo diroccato dove, come si racconta, viveva una colonia di fate danzatrici ed ammaliatrici che facevano da guardiane alla natura incontaminata ed alla magica acqua salvifica della straordinaria sorgente. Ma soprattutto si divertivano libere e felici, assieme agli elfi burloni, “spitascé” e “ghignarel” che vivevano nelle cavità vicine all’Elf, senza disdegnare i favori dell’“uomo selvatico”, abitatore dell’angusta caverna ancor oggi esistente oltre l’invasiva Trappa di lanaioli forestieri.

Con l’arrivo dei villeggianti borghesi di Sordevolo la loro vita serena e tranquilla doveva finire per sempre anche se le fate non se ne erano mai andate, rimanendo nascoste fra i fiori nelle giornate assolate ed uscendo solo nelle notti di luna, mostrandosi solo raramente a qualche essere umano che sentivano in sintonia con il loro specialissimo mondo di magia e di sortilegio.