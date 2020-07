Sindaci biellesi ricordano Borsellino, Filoni: “Dovere? Non dimenticare e tramandare ai giovani la memoria” FOTO e VIDEO

Il Biellese unito nel ricordo di Paolo Borsellino. Questa mattina, 19 luglio, in occasione del 28° anniversario della strage di via d’Amelio, oltre 30 sindaci biellesi si sono ritrovati nel piazzale di fronte alla Provincia di Biella per commemorare il magistrato italiano e gli uomini della sua scorta (Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina), caduti sotto i colpi di Cosa Nostra.

Ad aprire la serie di interventi pubblici il nuovo coordinatore per Biella di Avviso Pubblico Antonio Filoni: “Oggi tutti insieme onoriamo la memoria del giudice Paolo Borsellino che, fino alla fine, da uomo delle istituzioni, non ha mai fatto un passo indietro. Oggi come 28 anni fa un brivido mi scorre nelle vene: quel 19 luglio 1992 scosse le coscienze di tutti gli italiani per bene. Abbiamo il dovere di non dimenticare e di tramandare ai giovani la memoria”. Accanto a lui, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin e Domenico Cipolat di Libera Biella.

Dopo la lettura della missiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dei dati circa gli atti intimidatori e di violenza rivolti contro gli uomini dello Stato (e raccolti nel 9° rapporto di Avviso Pubblico), Filoni ha pubblicamente ringraziato, a nome di tutti i sindaci, le forze dell'ordine del nostro territorio per il loro operato durante il periodo dell'emergenza legato al Covid-19.

“Abbiamo passato tre mesi in prima linea – ricorda il primo cittadino di Mongrando – Abbiamo unito le forze e dimostrato insieme che, quando c’è sintonia tra le persone, chi ne usufruisce al meglio sono i cittadini. Non era semplice gestire un’emergenza del genere. E grazie alla professionalità e allo spirito di abnegazione di questi servitori dello Stato siamo riusciti a gestire al meglio la situazione. C’è un Italia che resiste e che mette la faccia tutti i giorni per continuare l’opera di cambiamento che il giudice Borsellino ci ha lasciato in eredità”. A cerimonia conclusa, ha risuonato in tutta l’area l’Inno di Mameli.