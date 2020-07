Paolo Borsellino, a Borriana Fratelli d'Italia chiede l'intitolazione di una via

Oggi, domenica 19 luglio, ricorre il 28° anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui furono uccisi dalla mafia il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, composta da Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

In ricordo di Paolo Borsellino, a Borriana il gruppo di opposizione di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione all'Amministrazione Comunale per intitolare un via oppure una piazza del paese a quest'uomo simbolo della lotta alla mafia, che dedicò la sua vita a scoprire e combattere gli intrecci tra politica e criminalità organizzata.

Fratelli d'Italia argomenta la sua mozione ricordando che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, ucciso da cosa nostra nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, sono esempi di amore e difesa della Patria, che decine di magistrati ed agenti delle forze dell'ordine hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia, che è necessario affiancare all'azione di magistrati e forze dell'ordine una forte iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, che gli enti locali possono mettere in campo misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e di sostegno alle vittime di mafia, racket ed usura, che tale indirizzo giuridico è stato accolto nella normativa vigente del Codice Anti Mafia, che negli ultimi anni l'ANCI ha più volte espresso il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata.

Per queste ragioni, Fratelli d'Italia, oltre ad una via o piazza Paolo Borsellino, chiede che il Comune ed il Sindaco utilizzino le prerogative assegnate dalla legge in tema di trasparenza e legalità per iniziative di contrasto ad ogni forma di abusivismo, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo e tutte le altre attività criminali utili a rimpinguare le casse della malavita; di attivare incontri nelle scuole, campagne informative, percorsi culturali e sociali, allo scopo di far maturare una nuova coscienza civica tra i più giovani; di attivare una campagna contro il racket e l'usura informando la cittadinanza sugli strumenti legislativi esistenti per chi denuncia gli estorsori e gli usurai; di costituirsi parte civile nei processi di mafia afferenti il territorio di Borriana destinando l'eventuale risarcimento ad un fondo di sostegno delle vittime del racket ed usura, e delle realtà associative destinatarie di immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata; di avviare tutte le procedure amministrative previste dal Codice Anti Mafia in tema di trasparenza ed affidamento dei beni confiscati.