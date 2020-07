A Candelo torna il mercatino del riuso

Sabato prossimo, 25 luglio, torna a Candelo, in piazza Marinai d'Italia, il mercatino del riuso. L'obiettivo di questa iniziativa è incentivare il riutilizzo degli oggetti al fine di evitare sprechi e ridurre i rifiuti.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti, ricordando che solo i residenti nel comune di Candelo possono portare i propri rifiuti ingombranti. Dalle 8 alle 10 è prevista la consegna del materiale e la sua sistemazione nella piazza. A seguire, fino alle 12, avrà luogo la giornata del riuso.

Al termine tutto ciò che non sarà stato prelevato dagli interessati, verrà raccolto dalla Seab e trasportato presso la stazione di conferimento, dove saranno separate le frazioni recuperabili, i beni durevoli o le loro parti da inviare in impianti specifici (frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, ecc.). Lo scarto derivante dalle operazioni di cernita sarà conferito in discarica. Si segnala sin da ora che il prossimo appuntamento con il mercatino del riuso è fissato per il prossimo 26 settembre.