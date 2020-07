Bioglio, amministrazione comunale a lavoro per segnalare i nuovi sentieri

Lavori in corso a Bioglio per la sistemazione della segnaletica che traccerà tutta la nuova rete dei sentieri che da sud, ai confini con il comune di Piatto sale verso Banchette e il giro della Rovella. Dallo studio del tracciato sulle mappe storiche alla posa fisica di pali in castagno per i cartelli segnaletici, sono stati il consigliere Nicolò Florio e il vicesindaco Bernardo Lovison, assessore con delega ai lavori pubblici ad occuparsi dell'intervento. Completano il team il giovane Andres Carrasco, consigliere comunale e Maurizio Grosso, specialista in sentieristica e promozione territoriale.