Nuove conferme per il Team Volley: Chiara Cimma e Giorgia Biassoli

“Tra ragazze che vanno via e nuovi arrivi che sicuramente ci saranno, spero di ritrovare un gruppo valido e affiatato come quello dello scorso anno. Per quanto mi riguarda, l'obiettivo è quello di crescere e migliorare ancora per essere utile alle mie compagne e alla squadra”. Nonostante la giovane età (classe 2003), Chiara Cimma, libero della formazione di Serie C del TeamVolley ha le idee molto chiare.

Insieme alla sua conferma, arriva anche quella della palleggiatrice, Giorgia Biassoli, ex Igor Novara, appena 17enne. Per lei, quella ormai alle porte, sarà la terza stagione consecutiva tra le fila del Club biancoblù.

Con i colori del TeamVolley, Biassoli ha giocato in Under 16 regionale e Serie D il primo anno, poi il salto in Serie C (e Under 19) la scorsa stagione. Anche lei punta sulla forza del gruppo: “All'inizio ho fatto un po' di fatica sotto il profilo psicologico, ma le compagne più grandi e l'allenatore mi hanno dato una grossa mano. Lo scorso anno credo di essere cresciuta tanto, ho acquisito molta più sicurezza, anche se nel mio ruolo c'è tanta responsabilità. La sfida per me, anche in ragione dell'età, è stata quella di rimanere lucida e concentrata per tutta la durata delle partite e devo dire che, grazie all'aiuto delle mie compagne, sono riuscita nel mio intento. Adesso spero che si possa ricominciare quanto prima e che tutte noi partiamo con il piede giusto, cioè con tanta voglia di vincere e di fare cose belle, come stavamo facendo lo scorso anno”.

Sul versante mercato, la società sta lavorando già da tempo. Le trattative sono in corso e ben avviate.